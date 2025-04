"A EDP concluiu com sucesso o programa de recompra de ações até 100 milhões de euros anunciado a 26 de fevereiro, tendo este sido totalmente executado a um preço médio por ação de 3,09 euros", referiu a fonte.

A EDP anunciou em 26 de fevereiro passado o arranque de um programa de recompra de ações próprias no montante de 100 milhões de euros e a vigorar durante um período máximo de três meses.

Num comunicado então enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a energética liderada por Miguel Stilwell de Andrade referiu que o programa de recompra de ações próprias se inseria "num contexto de abrandamento do investimento expectável no período de 2025-2026, e em linha com o compromisso da EDP de otimizar a sua alocação de capital e remuneração dos seus acionistas".

As aquisições de ações no âmbito do Programa de Recompra foram realizadas no mercado regulamentado da Euronext Lisbon.

