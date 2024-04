De acordo com os dados do organismo de estatística, o Produto Interno Bruto (PIB), em termos reais, cresceu 1,4% nos primeiros três nesses de 2024, após ter aumentado 2,1% no trimestre precedente.

O contributo positivo da procura interna para a variação homóloga do PIB diminuiu no 1.º trimestre, verificando-se uma desaceleração do Investimento e do consumo privado.

AAT // MSF

Lusa/Fim