A procura interna contribuiu com 2,2 pontos para o crescimento homólogo do Produto Interno Bruto (PIB), enquanto a procura externa contribuiu com duas décimas de ponto.

O crescimento do PIB face ao trimestre anterior, de 0,7%, assentou sobretudo no setor externo, que contribuiu com cinco das sete décimas de ponto, é idêntico ao do quarto trimestre de 2024, revisto em alta em 0,1 pontos pelo INE, e é também significativamente superior às previsões do Banco de Espanha, que apontavam para um aumento do PIB de 0,4%.

Durante o primeiro trimestre do ano, o consumo das famílias cresceu 0,3%, o mesmo que no trimestre anterior, enquanto a despesa pública se contraiu 1%, apresentando a primeira taxa trimestral negativa desde o segundo trimestre de 2022.

O investimento, por sua vez, aumentou 2,6% entre janeiro e março, após dois trimestres de variações negativas.

Esta forte dinâmica refletiu-se em bons desempenhos no setor industrial, onde a atividade aumentou 1,6%, bem como na construção (+2%) e na agricultura (+2,5%). O crescimento do setor dos serviços foi mais modesto, de acordo com o INE (+0,3%).

O forte crescimento do primeiro trimestre coloca a Espanha no bom caminho para atingir o objetivo de crescimento do Governo de 2%, após os 2,5% registados em 2023.

Este objetivo está próximo das expectativas dos principais organismos económicos, como o FMI e o Banco de Espanha, que apostam ambos em 1,9%. Esta meta colocaria a Espanha entre as economias mais dinâmicas da zona euro.

Em meados de abril, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, sublinhou que "Espanha está no topo das previsões de crescimento na Europa, tanto para 2024 como para 2025", afirmando-se otimista para os próximos meses, tendo em conta os bons resultados obtidos nos últimos trimestres.

Este crescimento -- impulsionado desde o fim da crise da pandemia pela recuperação do turismo, que representa 12,8% do PIB e 12,6% dos empregos em Espanha -- deverá permitir que a taxa de desemprego espanhola desça até 2024.

De acordo com o INE, a taxa de desemprego atingiu 12,29% no final do primeiro trimestre, mais 0,5 pontos do que no final de 2023 (11,80%). Mas, segundo o executivo, deverá recuar para cerca de 11% até ao final do ano.

