O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) está em linha com o previsível regresso a níveis mais ajustados à economia real, depois de um aumento histórico de 17,4%, verificado em 2022, justificado pela retoma pós-pandemia.

A taxa de 2022 inicialmente anunciada foi de 17,1%, mas o INE explicou hoje a revisão para 17,4% devido à publicação dos resultados definitivos das Contas Anuais de 2021.

Atividades de informação e de comunicação, bem como na área de alojamento e restauração, estão entre as que mais contribuíram para a dinâmica económica do último ano, de acordo com o resumo das contas nacionais, publicado hoje pelo INE.

O Governo cabo-verdiano previa fechar 2023 com um crescimento económico de 5,7% e, durante a apresentação do Orçamento de Estado para 2024, anunciou uma meta de crescimento de 4,7% para este ano.

O vice-primeiro-ministro com a tutela das Finanças, Olavo Correia, justificou na altura a previsão de abrandamento com o contexto externo "desafiante" devido às crises internacionais que se vivem, que colocam várias "incertezas" no horizonte.

