"Apesar deste volume incorporar uma variação ascendente de 5,2% em comparação com a posição do 'stock' final de 2022, o rácio de endividamento (dívida em proporção do PIB) do Governo central melhorou pelo segundo ano consecutivo, ao transitar de 78% para 73%", lê-se no relatório da dívida pública de Moçambique de 2023, a que Lusa teve hoje acesso.

Contudo, no relatório também se alerta que "esta melhoria é unicamente explicada pelo facto da taxa de crescimento nominal do PIB ter sido maior que a variação líquida do 'stock' da dívida".

"Não obstante a evolução positiva", lê-se ainda, as necessidades brutas de financiamento, que correspondem à soma da despesa do Estado não coberta pelas receitas públicas, "continuam elevadas, tendo registado uma modesta contração de 11,8% do PIB em 2022 para 10% do PIB em 2023".

Em 2019, o 'stock' total da dívida pública acendia a pouco mais de 12.365 milhões de dólares (11.624 milhões de euros), pelo que em quatro anos esse acumulado cresceu, em termos nominais, mais de 2.852 milhões de dólares (2.681 milhões de euros), equivalente a mais 23%.

Em 31 de dezembro de 2023, a dívida total contraída externamente ascendia a mais de 10.306 milhões de dólares (9.688 milhões de euros), um aumento de 2,4% no espaço de um ano, enquanto a dívida interna, através de emissão de Bilhetes e Títulos do Tesouro, bem como de empréstimos do banco central, cresceu 11,5%, para 4.911,3 milhões de dólares (4.616 milhões de euros).

"Note-se que em 2023 o ritmo de crescimento da dívida interna abrandou significativamente, mas, ainda assim, por conta do 'stock' externo ter voltado a crescer, o 'stock' global expandiu-se numa magnitude maior do que os 3,8% registados em 2022", acrescenta-se no relatório.

