O modelo dos debates televisivos só ficou fechado na semana passada, depois de uma recusa inicial de PS e AD de 28 frente a frente entre cabeças de lista dos oito partidos representados na Assembleia da República e de uma segunda proposta -- que passava por três debates entre as forças com assento parlamentar e um frente-a-frente PS e Aliança Democrática (PSD, CDS-PP e PPM) -- ter gerando ameaças de providências cautelares e sido rejeitado pelos socialistas.

O modelo que gerou consenso entre os oito partidos com assento parlamentar -- mas contra o qual o partido ADN interpôs uma providência cautelar - prevê a realização de seis debates com quatro partidos e dois debates a oito, um na RTP e outro organizado pelas rádios.

O primeiro confronto a quatro será hoje na SIC, pelas 20:30, com uma duração aproximada de 50 minutos e terá como protagonistas os cabeças de lista da AD, Sebastião Bugalho, do PS, Marta Temido, da IL, João Cotrim de Figueiredo, e do Livre, Francisco Paupério.

O segundo será na quarta-feira, na RTP, com os "número um" do BE Catarina Martins, do PAN Pedro Fidalgo Marques, do Chega António Tânger Corrêa, e do Livre, seguindo-se, na sexta-feira, na TVI, o confronto entre os cabeças de lista da CDU, João Oliveira, do BE, IL e Livre.

O quarto debate terá lugar na SIC no dia 20 de maio e conta com CDU, PAN, Chega e IL. No dia seguinte, 21 de maio, é a vez de novo debate na RTP, com PS, AD, Chega e CDU.

O ciclo de seis debates a quatro termina na TVI, em 24 de maio, com o PS, AD, Bloco de Esquerda e PAN.

Na sexta-feira, o partido Alternativa Democrática Nacional (ADN) anunciou que interpôs uma providência cautelar contra a RTP, SIC e TVI por estas televisões não integrarem o partido neste modelo de debates televisivos.

"Pese embora o ADN não ter assento parlamentar europeu, os partidos Chega, Iniciativa Liberal e Livre também não o têm, pelo que não se compreende o tratamento diferenciado das candidaturas", justifica o partido.

A 28 de maio, a RTP realiza um debate com os oito cabeças de lista dos partidos representados na Assembleia da República e, no dia 30, a estação pública transmitirá outro debate com nove candidatos de outros partidos sem representação parlamentar.

Dia 03 de junho será a vez do debate das rádios, entre as 09:30 e as 11:30, uma organização conjunta da Antena 1, Rádio Renascença (RR), Rádio Observador e TSF.

A campanha para as eleições europeias arranca no dia 27 de maio e prolonga-se até 07 de junho. As eleições europeias estão marcadas para 09 de junho.

SMA (ALU/JF) // ACL

Lusa/Fim