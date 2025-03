Custos do trabalho sobem 3,7% na zona euro e 9,6% em Portugal no 4.º trimestre

Bruxelas, 19 mar 2025 (Lusa) -- Os custos horários do trabalho aumentaram, no quarto trimestre de 2024, 3,7% na área do euro e 4,3% na União Europeia (UE), com Portugal a registar uma subida de 9,6%, face ao período homólogo, divulga hoje o Eurostat.