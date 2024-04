"No Brasil, prevê-se um crescimento de 2,2%, com base na consolidação fiscal, efeitos da ainda apertada política monetária e menor contribuição da agricultura", lê-se no documento.

Para 2025, o FMI estima que a economia brasileira cresça 2,1%, mais 0,2% face à estimativa publicada em janeiro.

O relatório sobre as perspetivas económicas globais foi publicado no âmbito das reuniões que a organização realiza esta semana em Washington, nos Estados Unidos, juntamente com o Banco Mundial.

O FMI prevê ainda que a inflação no Brasil deva crescer 4,1% este ano e 3% em 2025.

As expectativas sobre o desempenho da economia brasileira estão em linha com as estimativas para a América Latina e o Caribe como um todo, onde o Produto Interno bruto (PIB), segundo cálculos do FMI, deve crescer 2% este ano e 2,5% em 2025.

O FMI melhorou em uma décima a previsão do crescimento global para 3,2% este ano, taxa que também espera para o próximo ano.

A instituição liderada por Kristalina Georgieva prevê que o crescimento global, estimado em 3,2% em 2023, continue ao mesmo ritmo em 2024 e 2025.

A previsão para 2024 foi revista em alta em 0,1 ponto percentual (pp.) face ao relatório de janeiro e em 0,3 (pp.) face a outubro do ano passado.

CYR // JMC

Lusa/Fim