"Por motivo de greve convocada pelo sindicato SFRCI, preveem-se fortes perturbações na circulação no dia 28 de abril de 2025, com impacto nos dias anterior e seguinte", indicou a CP.

A operadora disse que poderá atualizar a informação "caso venham a ser definidos serviços mínimos".

A CP lembra, "aos clientes que já tenham bilhetes adquiridos para viajar em comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Internacional, InterRegional e Regional" que permitirá "o reembolso, no valor total do bilhete adquirido, ou a sua troca gratuita para outro comboio da mesma categoria e na mesma classe".

Este reembolso ou troca podem ser efetuados 'online' "até aos 15 minutos que antecedem a partida do comboio da estação de origem do cliente, ou nas bilheteiras".

Passado este prazo, e até 10 dias após terminada a greve, indicou, "pode ser pedido o reembolso através do preenchimento do formulário de contacto 'online' 'reembolso por atraso ou supressão', com o envio da digitalização do original do bilhete".

