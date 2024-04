O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 1,42 dólares acima dos 87 com que fechou as transações na segunda-feira.

O petróleo europeu, que tinha começado uma tendência descendente perante a redução da tensão no Médio Oriente, viveu uma sessão volátil, com os investidores sujeitos a estímulos de sinal contrário.

Perante a redução daquela tensão geopolítica, ganhou relevo a incerteza quanto à decisão do Banco Central Europeu sobre a redução da sua taxa de juro, isto é, se vai continuar a cortá-la depois da descida esperada em junho, bem como à da Reserva Federal norte-americana.

Já o Banco de Inglaterra indicou que, se bem que se prevejam descidas no Reino Unido, da taxa atual de 5,25%, estas podem não ser imediatas.

RN // RBF

Lusa/fim