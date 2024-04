O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, fechou no International Exchange Futures a cotar 29 cêntimos abaixo dos 87,29 dólares com que fechou as transações na sexta-feira.

O valor do petróleo caiu dada a perceção entre os investidores de que as tensões no Médio Oriente estão a baixar, depois dos dias subsequentes ao ataque do Irão a Israel e da represália israelita.

Para a descida da cotação também é apontada a diminuição da procura mundial, considerando que há produção suficiente para as necessidades.

