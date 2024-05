"O incêndio está circunscrito e baixou de intensidade", disse uma fonte do serviço de comunicação da unidade de saúde.

Segundo a fonte, "todos os doentes críticos do Hospital do Divino Espírito Santo (HDES) estão a ser transferidos para as urgências do Hospital CUF/Açores e os doentes não críticos para as unidades de urgência de vários centros de saúde da ilha [de São Miguel]".

Todos os transportes são feitos com acompanhamento médico e, até ao momento, "não houve qualquer falha" na operação, acrescentou.

O HDES não contabiliza quantos doentes foram retirados hoje da unidade hospitalar devido ao incêndio, indicando que também foi dada "alta precoce" a alguns internados.

O serviço de urgências do HDES "permanece encerrado", disse.

Devido à ocorrência, o HDES está com o fornecimento de energia elétrica condicionada.

A mesma fonte do serviço de comunicação referiu ainda à Lusa que as chamas eclodiram na zona de instalações e equipamentos e, pelas 15:00, estavam concentradas na zona da carpintaria.

O primeiro alerta para o incêndio foi dado pelas 09:40 locais (10:40 em Lisboa).

