O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 18 cêntimos abaixo dos 87,29 dólares com que fechou as transações na quarta-feira.

Esta é a quarta descida consecutiva, a pesar dos receios quanto à eventual subida da cotação, no seguimento do ataque do Irão a Israel.

Contudo, o clima global e as recentes estatísticas macroeconómicas de países como a China atenuaram esses receios, mas com os investidores a acompanharem de muito perto os acontecimentos no Médio Oriente.

