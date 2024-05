Os autarcas vão ser eleitos em distritos, distritos metropolitanos e autoridades unitárias, autoridades locais com diferentes dimensões e responsáveis por serviços como a recolha de lixo, espaços verdes, urbanização, manutenção de estradas e escolas.

No total, Inglaterra, a região mais populosa do Reino Unido, possui 317 autarquias, cujos representantes políticos são escolhidos em anos alternados por mandatos de quatro anos.

Nestas eleições também vão ser escolhidos os presidentes de câmara, conhecidos como 'mayors', de cidades e regiões como Londres, Manchester, Liverpool, West Midlands, West Yorkshire ou Tees Valley, e 39 comissários de polícia e de crime em Inglaterra e País de Gales.

No mesmo dia realiza-se ainda uma eleição legislativa parcial na circunscrição eleitoral de Blackpool South (noroeste) que foi desencadeada pela demissão do deputado conservador Scott Benton após violar as regras de lóbi.

As mesas eleitorais vão funcionar entre as 07:00 e as 22:00 locais (a mesma hora em Portugal) e alguns resultados deverão ser anunciados ainda durante a madrugada, mas a contagem poderá prolongar-se por sexta-feira e sábado.

Os analistas preveem que o Partido Conservador, no Governo há 14 anos, perca centenas de lugares para os partidos da oposição, sobretudo para o Trabalhista, que lidera as sondagens com uma vantagem larga e consistente há 18 meses.

O 'Labour' (Partido Trabalhista) obteve ganhos significativos nas eleições autárquicas anteriores às vitórias nas eleições legislativas de 1979, 1997 e 2010.

As próximas eleições legislativas no Reino Unido teriam de se realizar até ao final de janeiro de 2025, mas o primeiro-ministro, Rishi Sunak, indicou entretanto que o escrutínio terá lugar no segundo semestre deste ano, provavelmente no outono.

BM // SCA

Lusa/Fim