O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu no International Exchange Futures a cotar oito cêntimos abaixo dos 90,10 dólares com que fechou as transações na segunda-feira.

Esta nova descida segue-se à verificada na véspera, quando apesar dos receios com uma escalda da tensão no Médio Oriente, a cotação baixou quatro cêntimos depois de uma sessão calma.

RN // RBF

Lusa/fim