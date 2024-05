O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 17 cêntimos abaixo dos 83,33 dólares com que fechou as transações na segunda-feira.

A cotação fechou em baixa, no dia seguinte à Arábia Saudita ter anunciado a subida do preço das suas exportações para os clientes asiáticos.

Por outro lado, os investidores permanecem duvidosos quanto à evolução da política monetária dos EUA, com alguns a recearem uma subida da taxa de juro pela Reserva Federal, apesar de esta na semana passada ter decidido manter a sua taxa de referência no intervalo entre 5,25% e 5,50%.

