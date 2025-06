Conselho da UE inicia negociação de medidas de apoio ao setor do vinho

Bruxelas, 19 jun 2025 (Lusa) -- O Conselho União Europeia (UE) lançou hoje as negociações do pacote de medidas para o reforço da competitividade do setor vitivinícola do bloco, com a aprovação do mandato no Comité Especial da Agricultura (CEA).