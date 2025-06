Segundo o porta-voz da Defesa Civil de Gaza, Mahmoud Baçal, 21 das 72 pessoas que morreram durante este ataque tinham vindo à procura de ajuda humanitária.

A mesma fonte especificou que seis pessoas morreram enquanto esperavam por ajuda perto de Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, e outras 15 no corredor de Netzarim, no centro de Gaza, onde milhares de pessoas se dirigem todos os dias na esperança de receber alimentos.

Por outro lado, foi registada a morte de 51 pessoas em nove ataques israelitas na cidade de Gaza e no norte do território palestiniano.

Segundo dados do Ministério da Saúde da Palestina, o número de mortos devido à ofensiva israelita iniciada em outubro de 2023 ascende a 55.637 e que 129.880 pessoas ficaram feridas.

A estes números há que somar pessoas ainda desaparecidas e milhares que se estima que tenham morrido por doenças ou falta de recursos e assistência médica durante a guerra.

A operação militar israelita na Faixa de Gaza já provocou a destruição de quase todas as infraestruturas do território e a deslocação forçada de centenas de milhares de pessoas.

