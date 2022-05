O anúncio foi feito através da página da Conviasa na Internet e os voos diretos vão ter lugar a "cada 15 dias", a partir de 18 de junho, com preços "especiais de inauguração", estando os bilhetes aéreos já à venda.

O anúncio tem lugar depois de a imprensa venezuelana avançar que a Companhia Nacional Iraniana de Refinação e Distribuição de Petróleo (NIORDC) assinou um contrato, no valor de 110 milhões de euros, com a empresa estatal Petróleos da Venezuela SA (PDVSA) para reparar, modernizar e expandir a refinaria de El Palito (205 quilómetros a oeste de Caracas), que produz atualmente 50% dos 146 mil barris diários de crude de capacidade instalada.

Segundo a imprensa local, a NIORDC deverá assinar em breve um outro contrato com a PDVSA para investimentos no Centro de Refinação de Paraguaná (500 quilómetros a oeste de Caracas), o maior da Venezuela, com capacidade para refinar 955.000 barris diários de crude.

Em 2 de maio último o ministro do Petróleo do Irão, Javad Owji, assinou, em Caracas, um acordo com o Governo do Presidente Nicolás Maduro para aprofundar a cooperação energética entre ambos os países.

Desde 2020 que o Irão tem fornecido gasolina e diluentes à Venezuela, um país afetado por sanções internacionais impostas pelos Estados Unidos.

