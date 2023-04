De acordo com o vereador com o pelouro do Turismo, José Miguel Oliveira, a intervenção representa um investimento de cerca de meio milhão de euros e está integrado numa candidatura conjunta com a Câmara do Fundão ao Turismo de Portugal, que engloba outras iniciativas para potenciar a oferta turística relacionada com o património mineiro.

O autarca da Covilhã, no distrito de Castelo Branco, explicou que o antigo refeitório será remodelado e transformado num espaço museológico e centro interpretativo, para funcionar em complemento ao Museu Mineiro e aos três percursos pedestres já existentes para "criar produto" e ser mais um "polo de atração" numa zona "com muitas potencialidades".

José Miguel Oliveira acentuou que a reabilitação do espaço é "o primeiro passo" e "há outros projetos na calha".

O local será dotado de "algum conteúdo museológico" e não ficará por aí.

"Entendemos que é possível fazer mais".

O vereador com o pelouro do Turismo no município da Covilhã sublinhou existir cada vez maior procura quer na área do turismo industrial, quer mineiro.

"Tendo nós uma das maiores minas da União Europeia, um complexo mineiro com um património histórico fantástico, não podíamos descurar isso", referiu.

José Miguel Oliveira informou que o concurso já foi aberto e o prazo de execução alargado até ao final do ano.

"Este é o primeiro passo no que queremos que seja o potenciar desse património e desse turismo relacionado com as minas", enfatizou o vereador.

