Carga fiscal aumenta 0,2 pontos percentuais para 37,4%

A carga fiscal deverá este ano situar-se em 37,2% do Produto Interno Bruto (PIB) e subir duas décimas para 37,4% no próximo ano, segundo os dados que acompanham a proposta do Orçamento do Estado para 2024 (OE2024).