"A data é celebrada anualmente a 27 de setembro desde 1980 e é uma das mais importantes efemérides do setor a nível global", informou.

A Organização Mundial do Turismo é uma agência especializada das ONU e a principal organização internacional no campo do turismo, destinada a promovê-lo e desenvolvê-lo.

"Em 2027, Cabo Verde será o palco central das celebrações promovidas pela ONU Turismo, colocando o país no centro do debate e da projeção internacional sobre o futuro do turismo", explicou o Governo.

O país também foi eleito membro do Comité Mundial de Ética em Turismo (WCTE), um órgão estabelecido em 2003, responsável por interpretar, aplicar e monitorizar "as disposições do Código Global de Ética da UN Tourism".

"O Ministério do Turismo e Transportes considera que a eleição de Cabo Verde representa o reconhecimento do seu compromisso com os princípios da ética, sustentabilidade, inclusão e responsabilidade no desenvolvimento turístico", indicou.

"Essas duas distinções aconteceram no decurso da 68.ª Reunião da Comissão Africana da UN Tourism (CAF), realizada de 11 a 13 de junho, em Abuja, Nigéria, reforçando a projeção internacional do arquipélago no setor do turismo e demonstrando o reconhecimento do progresso que Cabo Verde tem feito na promoção de um turismo resiliente, diversificado e sustentável", conclui o comunicado do Governo.

