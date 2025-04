À semelhança dos meses anteriores, a variação percentual foi a mais significativa do boletim com o índice de preços do comércio externo.

Do lado da importação, os preços recuaram 3,5%, em termos homólogos.

O Índice de Termos de Troca (ITT) situou-se em 111,1 pontos, 16,4% acima do valor de fevereiro de 2024.

O peixe enlatado e congelado representa mais de dois terços das exportações de mercadorias de Cabo Verde, sendo dirigidos sobretudo à União Europeia (UE), tendo Espanha como o principal comprador.

Ainda assim, no quadro geral, representam apenas um décimo daquilo que Cabo Verde exporta em serviços, ou seja, o turismo, viagens e atividades associadas são o motor do qual depende quase por inteiro a economia do arquipélago -- cujos bens de consumo dependem quase inteiramente da importação.

Os dados do boletim de Índices de Preços do Comércio Externo são obtidos pelo INE a partir de registos administrativos.

Os índices são medidos em valores unitários a partir de um valor base de 100 pontos fixado em 2015.

Em março, o índice de preços das exportações situou-se em 151,7 pontos, enquanto o índice de preços da importação foi de 136,6 pontos.

