A emissão prevista baseia-se nos 86 mil milhões (ME) de euros mobilizados no primeiro semestre do ano, em consonância com a emissão prevista anteriormente comunicada para todo o ano de 2025, de cerca de 160 mil ME de euros.

A emissão financiará os desembolsos para o programa NextGenerationEU, através dos planos de recuperação e resiliência (PRR) e outros projetos estratégicos, como o Mecanismo para a Ucrânia, um instrumento da UE que visa prestar um apoio financeiro previsível para ajudar Kiev na recuperação, reconstrução e modernização do país.

As obrigações irão ainda financiar o Mecanismo para as Reformas e o Crescimento nos Balcãs Ocidentais e os empréstimos de assistência macrofinanceira aos países vizinhos.

Segundo um comunicado do executivo comunitário, Bruxelas realizará estas emissões no âmbito da sua abordagem de financiamento unificada, utilizando planos de financiamento semestrais para comunicar os volumes de emissão visados com base na evolução das necessidades de financiamento.

A Comissão continuará a emitir obrigações verdes do NextGenerationEU para financiar a componente ecológica do Mecanismo de Recuperação e Resiliência (MRR).

Até à data, foram mobilizados 75 mil milhões de euros com obrigações verdes do NextGenerationEU.

A Comissão Europeia contrai empréstimos nos mercados internacionais de capitais em nome da UE e desembolsa os fundos aos Estados-membros e a países terceiros ao abrigo de vários programas de contração de empréstimos.

A contração de empréstimos pela UE é garantida pelo orçamento do bloco comunitário.

IG // CSJ

Lusa/Fim