"Todos os voos para Luanda vão ser consolidados dentro do Grupo Lufthansa; a Lufthansa continua a voar três vezes por semana, sem paragens, para Luanda, para permitir à Brussels Airlines operar sem paragens para Kinshasa", confirmou um porta-voz da companhia aérea belga.

Em declarações à Lusa, esta porta-voz afirmou que, em dezembro, foi decidida e anunciada esta alteração nos voos, que deixa os passageiros que embarcam em Luanda sem uma ligação direta para Bruxelas, obrigando a fazer uma escala em Frankfurt, e daí para Bruxelas.

"Foi decidido operar voos diretos e diários [de Bruxelas] para Kinshasa a partir de março de 2025", apontou a porta-voz, referindo-se ao anúncio, em dezembro do ano passado, da compra de mais um avião de longo curso.

"Até então, a capital congolesa era servida cinco vezes por semana com um voo direto e duas vezes por semana com uma paragem intermédia em Luanda", diz a Brussels Airlines.

Com esse novo avião, "as rotas para Nairobi e Acra vão ser melhoradas para voos diário", enquanto Banjul, Freetown e Conacri terão voos mais frequentes, e Dacar e Abidjan "serão servidos com mais voos diretos, em vez de voos triangulares".

Numa pesquisa feita hoje no site da Brussels Airlines, o último voo direto entre Bruxelas e Luanda, com duração de 8 horas e 45 minutos, acontece no dia 25 de março, com saída da capital belga às 10:30 e chegada às 19:15 a Luanda.

A partir do dia seguinte, há pelo menos uma paragem em Frankfurt, ou duas paragens, em Munique e em Frankfurt, o que aumenta a duração da viagem para 10 horas e 35 minutos ou 13 horas e 35 minutos, consoante se trate de uma ou duas escalas.

MBA // MLL

Lusa/Fim