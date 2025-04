De acordo com o órgão responsável pelas estatísticas do Governo brasileiro, até então, a menor taxa registada tinha sido em 2014, quando a percentagem de pessoas à procura de emprego é de 7,2% da população ativa.

A taxa de desemprego registada no primeiro trimestre do ano no Brasil é quase um ponto percentual abaixo dos 7,9% registados nos três primeiros meses de 2024.

Na comparação com o quarto trimestre do ano passado, porém, aumentou 0,8 pontos percentuais, atingindo um total de 7,7 milhões de pessoas.

O IBGE assinala, contudo, que "o bom desempenho do mercado de trabalho nos últimos trimestres não chega a ser comprometido pelo crescimento sazonal da desocupação no último trimestre de 2024".

"A taxa de população ativa desocupada no primeiro trimestre de 2025 é menor que todas as registadas nesse mesmo período de anos anteriores", assinalou Adriana Beringuy, coordenadora de pesquisas domiciliares do IBGE.

Já o rendimento médio das pessoas com trabalho no país chegou a 3.410 reais (530 euros), novo recorde na série iniciada em 2012, com uma subida de 1,2% no trimestre e de 4% na comparação anual.

CYR // ANP

Lusa/Fim