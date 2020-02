Bolsonaro vai aos EUA em março para tentar atrair fábrica da Tesla para o Brasil O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, anunciou hoje que irá no próximo mês aos Estados Unidos da América (EUA), para tentar atrair para o Brasil uma fábrica da empresa de automóveis elétricos da Tesla. economia Lusa economia/bolsonaro-vai-aos-eua-em-marco-para-tentar_5e503fd0ec64cc12b38fecea





"Em março estarei nos Estados Unidos. Na nossa extensa agenda, a possibilidade da Tesla no Brasil", escreveu o chefe de Estado na rede social Twitter.

Parte das negociações já aconteceram esta semana, segundo o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do chefe de Estado, que afirmou ter participado numa videoconferência com o ministro de Ciência e Tecnologia do Brasil, Marcos Pontes, e o ministro-conselheiro da embaixada dos EUA no Brasil, William Popp, para discutir a atração do investimento.

Apesar da data e agenda oficial da viagem ainda não terem sido divulgadas, o jornal Globo avança que acontecerá em 09 e 10 de março.

A empresa norte-americana notabilizou-se pela produção de carros elétricos com grande autonomia de bateria, mas também atua no mercado da energia solar.

No final de janeiro, o seu valor de mercado superou pela primeira vez a marca dos 100 mil milhões de dólares (92,1 mil milhões de euros).

