Pelas 09:35 em Lisboa, o índice PSI caía 0,86% para 7.462,32 pontos, com as ações dos CTT a perderem 2,56% para 7,24 euros.

Também em baixa, a perder mais de 1%, seguiam os 'papéis' da EDP Renováveis, Sonae, Ibersol, Corticeira Amorim e Mota-Engil, que recuavam 1,34%, 1,33%, 1,29%, 1,27% e 1,15%, respetivamente, para 9,60 euros, 1,19 euros, 9,92 euros, 7,80 euros e 4,13 euros.

Ainda a descer estavam a Jerónimo Martins (-0,93% para 21,38 euros), REN (-0,66% para 3,01 euros), NOS (-0,65% para 3,85 euros), BCP (-0,63% para 0,67 euros), Navigator (-0,60% para 3,31 euros), Altri (-0,58% para 5,16 euros), EDP (-0,47% para 3,61 euros) e Semapa (-0,37% para 16,12 euros).

O único "papel" a verde era o da Galp Energia, que ganhava 0,67% para 15,80 euros.

As principais bolsas europeias começaram hoje a sessão com quedas superiores a 1%, após o ataque de Israel a instalações nucleares do Irão, que promete retaliações, o que está a provocar fortes aumentos no preço do petróleo.

Cerca das 09:00 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a perder 0,73% para 545,83 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt perdiam 0,55%, 0,70% e 1,05%, respetivamente, enquanto as de Madrid e Milão desciam 1,39% e 1,36%.

O euro, depois de na quinta-feira ter sido negociado acima de 1,16 dólares, desvalorizava-se hoje 0,40%, para 1,154 dólares.

Os investidores estarão atentos nesta sessão para saber se, após o ataque de Israel às instalações nucleares e balísticas do Irão, a reunião marcada para domingo entre os EUA e o Irão sobre o programa nuclear iraniano se mantém.

A forte tensão geopolítica levou o petróleo a subidas superiores a 5%.

O Brent, referência na Europa, subia 5,09% e o preço do barril estava em 72,89 dólares, enquanto o West Texas Intermediate, referência nos EUA, aumentava 5,22% para 71,59 dólares.

O ouro, um ativo refúgio em tempos de incerteza, subia 0,97%, com o preço da onça em 3.418,1 dólares.

Na Ásia, o principal indicador da Bolsa de Tóquio, o Nikkei, caiu hoje 0,89% em resposta à escalada bélica entre Israel e o Irão, enquanto o índice de referência da Bolsa de Xangai perdeu 0,75%, e o de Shenzhen caiu 1,1%. O Hang Seng, a poucos minutos do fecho, perdia 0,81%.

Wall Street fechou na quinta-feira em alta, impulsionada por dados de inflação melhores do que o esperado e pelos resultados trimestrais da empresa de tecnologia Oracle, que dispararam 13%.

O Dow Jones Industrials subiu 0,24%, o seletivo S&P 500 avançou 0,38% e o tecnológico Nasdaq ganhou 0,24%.

No mercado de dívida, a taxa de juros da obrigação alemã a 10 anos caía para 2,468%.

A 'bitcoin', a criptomoeda mais conhecida e utilizada no mercado, caía 1,13% para 104.816 dólares.

A nível macro, hoje o destaque será o inquérito preliminar de confiança do consumidor da Universidade de Michigan, nos EUA, que pode melhorar devido aos recentes avanços nas negociações comerciais com a China, principalmente.

No que diz respeito à Europa, em Espanha os dados da inflação de maio foram revistos para 2%, uma décima acima do avançado há duas semanas e duas décimas abaixo do valor de abril, enquanto a inflação dos alimentos subiu cinco décimas, para 2,5%. Em França, o IPC interanual caiu uma décima em maio, para 0,7%.

PD // SSS

Lusa/Fim