Na terça-feira, a bolsa de Lisboa acompanhou as principal bolsas europeias e mundiais, terminando a sessão a perder 1,64% para 6.700.33 pontos, com os 'pesos pesados' Galp e BCP a sofrerem as maiores perdas.

Entre as 15 cotadas que integram o PSI, nove recuaram face à abertura e cinco ganharam, tendo a Sonae mantido a cotação nos 1,02 euros, naquela que foi a primeira sessão bolsista desde o início das tarifas dos EUA contra os três principais parceiros comerciais (México, Canadá e China).

