Em comparação com o ano anterior, houve uma ligeira queda de 0,4% dos lucros, lê-se num comunicado do banco.

Em 2024, refere-se na nota, o rendimento líquido de juros registou uma queda de 43 milhões de patacas (5,17 milhões de euros), menos 4,2% face a 2023, "devido principalmente a alterações na composição dos depósitos e ao contexto das taxas de juro vigentes".

"Esta diminuição foi parcialmente compensada por um aumento de 9,2 milhões de patacas [1,1 milhão de euros] (+11,3%) nas comissões e taxas líquidas, sublinhando a recuperação da atividade económica", continua.

Além disso, os resultados de operações financeiras cresceram 13,4 milhões de patacas (1,61 milhões de euros), ou seja mais 30,7%, em termos homólogos, "devido principalmente à ausência de perdas com a venda de obrigações registadas em 2023".

Ainda de acordo com os dados divulgados, as despesas operacionais diminuíram 0,2%, em termos anuais, "demonstrando a eficácia das medidas de otimização de custos".

A simplificação de processos operacionais e a revisão estratégica da carteira de serviços "compensaram os investimentos elevados em iniciativas de transformação digital, programas de desenvolvimento de talento e campanhas de visibilidade da marca".

No ano passado, o rácio de capital total do BNU "reforçou-se para 24,4%", mais 1,9 pontos percentuais face a 2023, "com reservas de liquidez robustas que confirmam a solidez do balanço do Banco".

O BNU tem sede em Macau e pertence ao Grupo Caixa Geral de Depósitos (CGD), sendo, juntamente com o Banco da China, emissor de moeda na região administrativa especial da China.

