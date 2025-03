A Jerónimo Martins entrou hoje no retalho alimentar da Eslováquia, através da internacionalização da polaca Biedronka, tendo inaugurado um centro de distribuição em Voderady, a cerca de 40 quilómetros de Bratislava, e a primeira loja em Miloslavov.

"Posso partilhar que neste momento o nosso plano é abrir no mínimo 50 lojas até fim de 2026", afirmou o responsável pela expansão da polaca Biedronka para o mercado eslovaco.

"Queremos abrir lojas nas cidades, grandes e pequenas, sempre com 'self-checkout' [em que o cliente faz o pagamento das suas compra de forma autónoma", acrescentou Maciej Lukowski.

A empresa vai abrir este mês cinco supermercados da insígnia joaninha (Biedronka, em polaco), tendo a primeira loja reunido dezenas de pessoas à espera que fosse cortada a fita para entrar.

"Vamos começar com diferentes conceitos de lojas e depois no final vamos ver qual é o conceito vencedor", prosseguiu o CEO da Biedronka Eslováquia ('Biedronka Slovakia').

E depois de ver qual o conceito vencedor de loja, "ajustar a expansão", apontou.

"Obviamente, hoje é o início da jornada, temos que aprender e perceber o consumidor eslovaco, sabemos que vamos ter alguns ajustamentos", admitiu Maciej Lukowski.

Questionado sobre o relacionamento com os fornecedores eslocavos, o gestor salientou que a empresa entrou "em contacto com perto de 500 fornecedores eslovacos e que já trabalha "com parte" deles.

Agora, "o nosso objetivo é ter fornecedores eslovacos" acima da quota média do mercado, que é 40%.

E isso, acrescentou Maciej Lukowski, "é um processo".

Sobre como foi montar o negócio na Eslováquia, o CEO classificou de "grande desafio e grande aventura" na sua vida profissional como também pessoal, acrescentou, para assumir perentoriamente que mesmo que tivesse sido difícil "com esta equipa tudo é fácil".

Quanto a expetativas, manifestou-se otimista sobre o desenvolvimento do negócio no mercado eslovaco.

"Estamos cá para lutar e para vencer. Cada dia queremos fazer melhor do que o dia anterior", rematou.

Na inauguração do centro de distribuição, Maciej Lukowski agradeceu a todos os envolvidos no processo de expansão da marca polaca Biedronka para a Eslováquia, salientando tratar-se de um país "moderno, membro da União Europeia e com uma economia estável".

Depois de Portugal, Polónia e Colômbia, o grupo Jerónimo Martins entra num novo mercado, com a Biedronka, no ano em que a empresa polaca cumpre 30 anos.

A Eslováquia tem 5,4 milhões de habitantes e é dos países europeus onde há menor percentagem de pessoas com baixos níveis de escolaridade, de acordo com dados do país, fazendo fronteira com cinco países: Polónia, Hungria, Chéquia, Áustria e Ucrânia.

A capital é Bratislava, onde vivem sensivelmente meio milhão de pessoas.

A Jerónimo Martins registou vendas de 33.465 milhões de euros em 2024, um aumento de 9,3%, sendo que a cadeia polaca Biedronka obteve um crescimento de 9,6% para 23.570 milhões de euros, o Pingo Doce subiu 4,5% para 5.073 milhões de euros e a Ara avançou 17% para 2.850 milhões de euros.

As vendas do Recheio subiram 1,9% para 1.357 milhões de euros e as da Hebe cresceram 24,3% para 583 milhões.

Os resultados anuais são divulgados em 19 de março.

