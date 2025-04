Segundo a síntese de atividade sancionatória do BdP relativa ao período entre janeiro e março, "dos 115 processos instaurados, 101 respeitam a infrações relacionadas com atividade financeira ilícita, 13 respeitam a infrações de natureza prudencial e um respeita a infrações de natureza comportamental".

Já nos processos concluídos, "110 respeitam a infrações de natureza comportamental, 78 respeitam a infrações relacionadas com atividade financeira ilícita, 17 respeitam a infrações de natureza prudencial, 15 respeitam a infrações a deveres relativos à prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo e um respeita a infrações às regras em matéria de recirculação de numerário".

O BdP informou ainda que, no âmbito destes processos concluídos, foram aplicadas coimas que totalizaram 1.831.250,00 euros, dos quais 40.000 euros suspensos na sua execução.

