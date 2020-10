Segundo um comunicado divulgado na sua página de Internet, o leilão está aberto à participação de todos os bancos comerciais, nas mesmas condições que se aplicam aos atuais leilões de moeda estrangeira.

Com os leilões a prazo, o BNA pretende "conferir maior previsibilidade ao mercado cambial e contribuir para a evolução informada da taxa de câmbio", com vista a estabelecer um mercado de futuros cambiais no sistema financeiro angolano.

"Em consequência, os bancos comerciais terão melhores condições de negociar vendas a prazo aos seus clientes, transmitindo desta forma maior segurança ao mercado no que diz respeito à disponibilidade de moeda estrangeira bem como à taxa de câmbio aplicável, servindo assim para mitigar o risco cambial nas transações cambiais, em particular nas operações de comércio externo", explica o banco central.

Entre janeiro e setembro, o BNA vendeu aos bancos comerciais 3,3 mil milhões de dólares (2,8 milhões de euros), cerca de metade do valor registado no período homólogo (6,8 mil milhões de dólares ou 5,8 milhões de euros), voltando a bater mínimos históricos.

No ano passado, o BNA vendeu um total de 8,3 mil milhões dólares (7 mil milhões de euros) de divisas, o pior registo desde 2009, quando foram disponibilizados ao mercado 10,6 mil milhões de dólares (9 mil milhões de euros), segundo o mapa consolidado de venda de divisas.

RCR // JH

Lusa/fim