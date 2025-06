Num estudo chamado "Dois por Um: Políticas para Atingir Sustentabilidade Fiscal e Ambiental" o Banco Mundial avaliou que com uma dívida pública se aproximando de 80% do PIB, o Brasil enfrenta desafios orçamentais significativos para garantir estabilidade económica e justiça para as gerações futuras.

Para superar esses desafios, o órgão recomendou que "o Brasil deve almejar um excedente de receitas sobre despesas (antes do pagamento de juros) de cerca de 3% do PIB, em comparação com um pequeno défice projetado para 2024".

"Dada a alta razão entre impostos e PIB e as elevadas alíquotas tributárias sobre o consumo e o trabalho, a maior parte do ajuste deve vir pelo lado das despesas", acrescentou.

O estudo reconheceu avanços recentes realizados no país lusófono sul-americano, mas também alertou para o crescimento das despesas obrigatórias e a perda de espaço para investimentos públicos dos Governos locais.

A publicação sugeriu reformas para apoiar os Governos central e regionais na redução dos encargos financeiros, além de liberar recursos para políticas de proteção ao meio ambiente.

De acordo com a análise, uma reforma administrativa, com foco em salários públicos, carreiras e políticas de recursos humanos, poderia oferecer oportunidades de economia fiscal.

O Banco Mundial também defendeu que o Brasil desvincule as pensões por reforma do salário mínimo e altere o cálculo dos benefícios pagos aos militares.

Além disso, o documento sugeriu uma ampliação da base do Imposto de Renda da pessoa física, eliminando isenções e reduzindo as deduções - que beneficiam predominantemente os ricos - alinharia o sistema tributário do Brasil com as práticas internacionais.

Entre as propostas levantadas foi mencionada também uma tributação para combustíveis fósseis e o apoio a tecnologias de baixo carbono, como as energias renováveis e o hidrogénio verde.

No setor agrícola, o Banco Mundial recomendou a redução de subsídios e gastos tributários não direcionados pode proporcionar economias adicionais de até 0,5% do PIB, promovendo práticas mais sustentáveis.

O relatório enfatizou a importância de ampliar a base tributária do Brasil e, ao mesmo tempo, promover impostos que incentivem atividades de baixo carbono.

