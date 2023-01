Banco de Portugal retirou de circulação 10.732 notas contrafeitas em 2022, menos 1%

O Banco de Portugal (BdP) anunciou hoje ter retirado de circulação um total de 10.732 notas de euro contrafeitas em 2022, menos 1% que as 10.836 do ano anterior e representando 2,86% das apreensões no Eurosistema.