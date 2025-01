Lançado em 2012, o Escolha do Consumidor rapidamente conquistou os portugueses e há uma década que lidera os índices de notoriedade dos prémios em Portugal, graças a um "sistema de avaliação e classificação de marcas com base na satisfação e aceitação que geram junto dos consumidores, com o único objetivo de determinar o grau de satisfação e aceitabilidade dos consumidores em relação a um produto ou serviço, ajudando-os a fazer uma compra consciente", explica a organização.

Desta vez, a entrega dos prémios foi feita no incrível espaço do Suspenso, no Castelo, que se mascarou de aeroporto para levar às nuvens as empresas, marcas e produtos que mereceram a distinção por parte dos consumidores.

"O Consumer Choice é o sistema de avaliação de marcas número 1 em Portugal, avaliando mais de 900 marcas anualmente, em mais de 100 categorias de consumidores." Pesados são fatores como o nível de satisfação e aceitabilidade das marcas "pelos seus atributos individuais, com a garantia de que são sempre avaliadas por consumidores com experiência de consumo atual e de acordo com os seus critérios de satisfação específicos", esclarece ainda a organização, que trabalha para melhorar os padrões de serviço e qualidade dos produtos oferecidos a quem os consome.

Para chegar aos vencedores, "foram realizadas mais de 250 mil avaliações, junto de 2.000 marcas" de setores tão distintos como os media e a alimentação, viagens e equipamentos, cuidados pessoais e serviços, beleza e automóvel, entre muitos outros.