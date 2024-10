Superbrands volta a distinguir as melhores marcas do ano. O SAPO continua a ser uma referência para os consumidores portugueses

As 42 marcas eleitas pelos consumidores portugueses foram premiadas na 20.ª edição da Gala Superbrands. O evento contou com a presença da influencer Liliana Filipa e do ator Ruy de Carvalho, duas das Personalidades de Excelência da noite. Veja o vídeo.