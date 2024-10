Nesta 20.ª edição da Superbrands Portugal foram avaliadas as marcas relevantes para o consumidor, por meio de referenciação espontânea, marcas exclusivamente nacionais e marcas corporate, que atuam na dimensão de negócio (business-to-business). Adicionalmente, foram premiadas as Personalidades de Excelência, reconhecidas e eleitas espontaneamente pelo público, nas categorias de “Apresentadores de TV”, “Atores”, “Jovens Influencers” e “Jovens Desportistas”. Os prémios foram entregues durante a 20.ª Gala Superbrands, realizada esta terça-feira, dia 29, no Casino Estoril.

“Volvidas mais de duas décadas da Superbrands Portugal, voltamos a reconhecer e premiar as marcas que, no mercado português, estão a atuar acima e para lá das suas concorrentes. A seleção destas Marcas de Excelência é feita de modo totalmente idóneo, independente e transparente, não existindo qualquer candidatura”, refere Pedro Diogo Vaz, Country Manager da Superbrands Portugal, em comunicado.

O processo de seleção das marcas premiadas assenta em duas fases: “Na primeira, as marcas são referenciadas espontaneamente pelos consumidores, no decurso do Estudo ao Consumidor, conduzido pela AMINT. Para as marcas corporate, o estudo é realizado junto de profissionais da área de procurement/compras de vários setores, seguindo o mesmo princípio. Na segunda fase, as marcas com maior referenciação são avaliadas pelo Conselho Superbrands, constituído nesta edição por um grupo de 16 profissionais de diversas áreas de atividade. Cada uma das partes do processo tem um peso equitativo nos cálculos finais, sendo que as marcas que integram o Top 10% são distinguidas como Superbrands”, esclarece Pedro Diogo Vaz.

Conheça a lista completa das marcas premiadas:

Superbrands Geral: Ageas Seguros, Alegro, Auchan, Banco BPI, Banco Montepio, BP, Branca de Neve, Caixa Geral de Depósitos, Continente, CP - Comboios de Portugal, EDP, Endesa, ERA Imobiliária, Fnac, Izidoro, Lusíadas Saúde, Médis, MEO, Mercedes, MO, Prio, Purina, Remax, Renault, RFM, SAPO, Sport Lisboa e Benfica, e Sport TV.

Superbrands Nacionais: Cavalinho, Gazela, Maxmat, e Perfumes & Companhia.

Superbrands Corporate: Secil, Prosegur, Nova SBE, Locarent, ISQ, Ernst & Young (EY), Elis, Edenred, DreamMedia, e Caetano Auto.

Nas Personalidades de Excelência, os portugueses identificaram as figuras que mais se destacaram nas suas áreas: Manuel Luís Goucha, na categoria “Apresentadores de TV”, Ruy de Carvalho, em “Atores”, Liliana Filipa, em “Jovens Influencers”, e João Neves, em “Jovens Desportistas”.

Nesta edição voltou a ser entregue o prémio Superbrands Solidária, desta feita à Associação Salvador, pelo trabalho desenvolvido junto de pessoas com deficiência motora.

Das 42 marcas premiadas, sete estão presentes pela primeira vez na Superbrands Portugal: a Alegro, BP, Endesa, Ernst & Young (EY), Locarent, Prio e Secil. Destacam-se ainda as marcas com mais de 10 distinções ao longo das duas décadas do projeto: Banco Montepio, BPI, Branca de Neve, Continente, EDP, Médis, Mercedes Benz, Remax, RFM, SAPO, e Sport Lisboa e Benfica.