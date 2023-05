O radar da Skinboutique está na nova geração de saúde e beleza do seu corpo e da sua pele

A Skinboutique é a nova geração da saúde e beleza do corpo e da pele. É uma clínica que oferece tratamentos faciais e de modelação corporal, minimamente invasivos e personalizados, que potenciam a beleza natural e previnem os efeitos do tempo, realizados por uma equipa feminina com elevada competência técnica e humana, ao nível das melhores clínicas mundiais.

Dra. Alice Varanda Pereira

Os planos de tratamentos têm um objetivo comum – ir ao encontro das expetativas de cada paciente, atingindo um resultado natural e harmonioso que perdure ao longo dos anos. A equipa é formada por mulheres especializadas em Cirurgia Plástica, Medicina Estética e Dermatologia, que se dedicam inteiramente ao bem-estar e valorização individual da mulher moderna. Entre os tratamentos realizados na Skinboutique, destacam-se os tratamentos de rugas com Botox e Ácido Hialurónico, Bioestimuladores, Mesoterapias, Microagulhamento e a mais recente Tecnologia Ultraformer III. No que toca à modelação corporal, destacam-se os tratamentos para a gordura localizada, flacidez, celulite e tonificação muscular.