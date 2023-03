Recebeu também o prémio Escolha do Consumidor 2022 como marca de decoração número 1 em Portugal e foi destacado pela Sales Force como marca de inovação, com a entrada da marca no metaverso com a coleção de NFTs “New Cats on the Block”.

Em 2023, a estratégia mantém-se e vai estar assente em três grandes pilares:

A aposta continuada no design de produto, com oferta para as mais diversas áreas, combinando coleções exclusivas Gato Preto concebidas por uma equipa de design própria, com peças selecionadas nos melhores produtores nacionais e internacionais.

A missão com a sustentabilidade é também um ponto central para a marca, com uma dimensão económica, ambiental e social, com atenção à medição da pegada ecológica dos seus produtos procurando matérias-primas mais sustentáveis, a melhoria da eficiência energética das suas lojas e o investimento cada vez maior em coleções Made in Portugal apoiando a economia local.

O Gato Preto tem pautado a sua atuação e atividade profissional com base em políticas de sustentabilidade que promovam o respeito pelo ambiente e a preservação da natureza e, desde 2021 que apadrinha o lince ibérico, em vias de extinção, doando o valor dos seus sacos de loja.

Por fim, a transformação digital vai manter-se como um dos principais focos do Gato Preto, bem como a comunicação 360º e consolidação da estratégia omnichannel. Em 2023, a marca irá potenciar a sua presença digital, com o lançamento da APP Gato Preto, que permite recompensar e fidelizar os clientes, e, ao mesmo tempo, desafiar-se a lançar produtos noutras dimensões, como é o caso do metaverso, que a marca quer continuar a explorar.