O impacto social não acontece sem ação. Mas para haver ação é preciso conciliar ideias e unir vontades. ​E para que isso aconteça, a Fundação Santander Portugal decidiu pôr-se em campo e criar as Beyond Profit Talks, um ciclo de conferências que pode acompanhar aqui, em SAPO.pt, e que se propõe refletir sobre como áreas aparentemente distintas e quase sempre tratadas em separado — habitação, educação, indústria, cultura e inovação social — podem e até devem cruzar-se de forma a chegarmos a novas soluções para os desafios do nosso tempo.

A primeira destas conversas improváveis vai ter lugar já no dia 9 de outubro, pelas 13.00, e traz a palco o tema O Amor Como Critério de Gestão, pela voz de dois protagonistas de peso: Catarina Portas e António Pinto Leite. Com moderação de Martim Sousa Tavares, a empresária e o advogado irão debate sobre a probabilidade de elementos de caráter afetivo poderem contribuir para o sucesso das empresas quando aplicados à cultura organizacional.

O autor de um livro com o mesmo título desta talk a fundadora d’A vida Portuguesa trazem dois olhares únicos sobre como o amor pode revolucionar a gestão, cruzando a visão ética e estratégica aplicada à liderança empresarial com a valorização do património e das tradições do país. A estreia destas Beyond Profit Talks, promovidas pela Fundação Santander Portugal, acontece no Auditório do Santander, em Lisboa, pelas 13.00 de quarta-feira, mas pode ser acompanhada aqui, no SAPO.pt, em direto e ser revista quando quiser. Licenciado em Direito, docente universitário, sócio fundador da Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva e presidente do Conselho Estratégico da Associação Cristã de Empresários e Gestores (ACEGE), António Pinto Leite conta com várias intervenções como conferencista e tem três livros publicados: Qual é o Mal? (2002), O Amor como Critério de Gestão (2012) e Não há Vidas Grátis (2023).