Distinguir PME nacionais que se afirmam pelo "ciclo virtuoso da inovação: robustez financeira, aposta em conhecimento e crescimento pela internacionalização" é o objetivo, como meio para incentivar a melhoria do tecido empresarial nacional. Após duas décadas e 24 empresas portuguesas distinguidas, já estão abertas e prolongam-se até dia 10 de setembro as candidaturas para a 20.ª edição do Prémio COTEC-BPI (website aqui).

A exigência de critérios e o incentivo a uma liderança orientada para a "utilização do conhecimento e da inovação nos processos produtivos, nas práticas de gestão e na criação de uma cultura organizacional distintiva" são traços críticos deste prémio, que já trouxe a palco empresas de setores como a indústria agroalimentar e transformadora, farmacêutica e tecnologias de informação. "Na década 2012-2022, as diversas crises económicas e sociais não impediram das empresas vencedoras de manterem o seu compromisso com a inovação e crescimento e assim registarem um crescimento médio de 8% do volume de negócios", adianta a organização, destacando que deste grupo 14% passaram de pequenas empresas a midcap (volume negócios acima de 50M€) e mais de metade evoluíram transpondo a barreira dos 10 M€.

"Os 20 anos são um marco significativo no cumprimento da nossa missão de dar visibilidade e reconhecimento a casos notáveis de apostas no conhecimento, no capital humano, na inovação e no crescimento internacional como fatores críticos de competitividade e sustentação de PME portuguesas", realça Jorge Portugal, que considera o prémio "um farol da evolução e adaptação das empresas para competirem com sucesso na economia global". O diretor-geral da COTEC lembra ainda o percurso das 24 empresas distinguidas nas edições anteriores, que hoje atingiram "a liderança de mercados internacionais nos seus setores".

Nas últimas três edições, o Prémio COTEC-BPI recebeu uma média de 200 candidaturas, tendo destacado a capacidade de inovar continuamente e de manter um crescimento sustentável em mercados internacionais de companhias como a Critical Software, a Ebankit e a Inetum, entre as 24 premiadas.

"O Prémio PME Inovação COTEC BPI é a iniciativa no domínio da Inovação empresarial de maior longevidade e exigência", destaca ainda a organização, explicando que no 20.º aniversário se optou por uma imagem que "homenageia a capacidade de crescimento, o espírito criativo, multifacetado e de diversidade das PME portuguesas".

A seleção das empresas assenta, explica-se, "em critérios exigentes de investimento em conhecimento e inovação, elevado desempenho económico e robustez financeira", sendo analisados modelos de maturidade Innovation Scoring, um sistema de diagnóstico que a COTEC Portugal desenvolveu com o propósito de analisar o desempenho de inovação empresarial. "O Júri desta edição é presidido por Ana Rosas Oliveira (BPI) e composto por Ana Teresa Lehmann (Faculdade de Economia– Universidade do Porto), António Portela (BIAL), Carlos Oliveira (European Innovation Council), João Bigote (Universidade de Coimbra), José Carlos Caldeira (INESC TEC), Lua Queiroz Pereira (Semapa), Manuel Mira Godinho (ISEG) e Manuela Tavares de Sousa (Imperial)."