Há mais fundos europeus disponíveis do que nunca e muitas necessidades que ali podem encontrar resposta. Mas este é também um tempo em que as empresas precisam de se reinventar e chegar o mundo inteiro, num contexto de globalização e com as dificuldades de recrutamento que as economias europeias enfrentam, entre a questão demográfica e a concorrência global. Por outro lado, as metas do ESG são incrivelmente ambiciosas, mas também podem constituir uma oportunidade de desbloqueio e diferenciação para as empresas que conseguirem dar o salto na direção certa. E a Inteligência Artificial pode ajudar a desembrulhar muitas das questões que estão hoje em cima da mesa.

Tudo isto são temas que vão estar em debate nas Caldas da Rainha, já na próxima semana, afunilados na realidade concreta do tecido empresarial da região. É o mote que se apresenta para a II Edição do Congresso Empresarial do Oeste, maior evento empresarial da região, que vai ter lugar no próximo dia 13, no Centro Cultural e de Congressos (CCC) das Caldas. Após a estreia em 2018, a organização quer fomentar o desenvolvimento económico e social da região, apostando num congresso com "uma nova imagem e identidade, assinada pela Turma Creative, uma empresa local que agarrou o desafio com entusiasmo". "Havia a necessidade de criar uma identidade que pudesse garantir a continuidade do evento", explicam Francisco Montargil e Guilherme Clichê, fundadores da Turma Creative Agency. "É sempre muito recompensador trabalhar com marcas e projetos da nossa região. Há um carinho especial porque vivemos com elas de perto e ao longo do tempo."

Nessa lógica, o evento (gratuito, mas de inscrição obrigatória) será ainda uma oportunidade para dar mais visibilidade a marcas e empresas da região, bem como criar dinâmicas que possam ajudar a estabelecer novas parcerias e criar oportunidades de negócio.

Garantindo a presença em palco de "empresários, líderes de opinião e representantes de diversos setores do ecossistema empresarial do Oeste para debater os desafios e as oportunidades da região", o Congresso irá ainda incentivar o diálogo com oradores convidados como Jorge Brandão, da Comissão Diretiva no Centro 2030, Rui Veloso, coordenador da Direção de Apoio ao Investimento do Turismo de Portugal, Paulo Madruga, partner da EY Portugal especializado na área de Governo e Setor Público, e Isabel Caldeira Cardoso, presidente da AICEP Global Parques.