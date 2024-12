O que podem ter em comum a reitora de uma das mais conceituadas universidades do país e um empresário de Braga que se destacou no panorama da construção nacional, levando-a além-fronteiras? Mais difícil ainda, o que podem ambos ter para dizer sobre a importância da Cultura na formação da sociedade e como impulso à inovação?

Pode a arte criar um mundo melhor, não apenas no que à criatividade e à formação da sociedade diz respeito, mas olhando ao seu poder transformador no tecido empresarial, como trampolim para a inovação e para chegar a soluções disruptivas para problemas novos e antigos?

É isso que vamos descobrir na próxima Beyond Profit Talk, já nesta terça-feira, às 19.00, na sede do Santander, em Lisboa, em mais uma conversa improvável com moderação do maestro Martim Sousa Tavares.

As inscrições para a terceira conferência organizada pela Fundação Santander Portugal, que já se focaram também em temas como a relevância da inovação na Educação e o amor como critério de gestão, ainda estão abertas para quem queira assistir ao vivo à conversa entre Isabel Capeloa Gil, reitora da Universidade Católica, e José Teixeira, presidente da DST group.

Isabel Capeloa Gil, que é também professora catedrática de Estudos Germanísticos e Culturais na Faculdade de Ciências Humanas da UCP, membro da direção da European Women Rectors Association (EWORA) e administradora não executiva da Fundação Calouste Gulbenkian, tendo em 2018 sido escolhida para liderar a Federação Internacional das Universidades Católicas (FIUC) e nomeada pelo Papa Francisco para o Conselho Científico da Agência de Acreditação do Ensino Superior da Santa Sé (AVEPRO) e consultora da Congregação para a Cultura e Educação Católica da Santa Sé, trará uma visão mais humanista à conversa. Mas aquela que é também considerada pela Forbes como uma das mulheres mais influentes na lista de personalidades com mais de 50 anos ajudará também a apontar caminhos em que a Arte e a Economia podem e devem andar de mãos dadas.

Na segunda cadeira desta conversa improvável, o também administrador da Associação ProChild CoLab Against Poverty and Social Exclusion e do Conselho Estratégico do IB-S – Institute of Science and Innovation for BioSustainability, que faz ainda parte do Conselho Consultivo da Sociedade Civil da Casa do Conhecimento da Universidade do Minho, do Comité de Fundraising e de outras organizações relevantes daquela universidade, trará uma visão de quem está do lado empresarial e bem integrado nas estratégias de gestão, liderança e financiamento. Recordando que, para José Teixeira, a cultura sempre se assumiu como opção estratégica, apostando a DST em ações de responsabilidade social que abrangem áreas como a cultura, a educação, a saúde, a segurança, o ambiente e o conhecimento.

Se não puder ir até à Rua da Mesquita, amanhã ao fim da tarde (19.00), pode acompanhar em direto aqui no SAPO ou guardar para ver mais tarde (veja aqui todas as anteriores e acompanhe a iniciativa).