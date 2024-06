É uma plataforma online que "conecta as pessoas e os seus negócios, que mostra novidades, o sucesso, a inovação, o empreendedorismo e o pulsar do nosso país". É assim que Marta Leite de Castro apresenta a sua N360, que teve há dias uma sessão Networking N360, sob o conceito Connecting People. No hotel Evolution, em Lisboa, estreou-se assim um novo modelo da plataforma que conta as histórias dos nossos negócios mas também cria esta rede de contactos muito útil a quem esteja no universo corporativo.