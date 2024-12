Se passear pela cidade e encontrar um ecrã gigante e interativo, onde pode consultar notícias, eventos culturais, as melhores dicas para sair à noite e conselhos sobre mobilidade, está diante de um dos concierges digitais criados pela 100% portuguesa TOMI. Hoje presentes em mais de 100 cidades portuguesas e já com sede no Reino Unido, no Brasil, em Macau e no Chile, os tablets gigantes criados pela tecnológica de Viseu conquistaram Lisboa há dez anos e já registaram mais de 30 milhões de utilizações com utilizadores nas ruas da capital e nas principais estações de Metro.

Criados pela TOMI World, tecnológica que nasceu em 2011, num rés-do-chão em Viseu, com um investimento inicial de 1,5 milhões de euros e fundos do QREN, além das funções disponibilizadas aos utilizadores que andam pelas ruas, e que também incluem a possibilidade de tirar fotografias e criar GIF nos ecrãs gigantes, os TOMI também ajudam as entidades locais, com "um analytics absolutamente inovador, com recurso a tecnologias avançadas de inteligência artificial, que permite recolher, monitorizar e correlacionar dados locais em tempo real, verificar padrões de utilização e de audiência e espoletar alertas pertinentes e informações preditivamente úteis e oportunas", explicam os responsáveis da empresa.

Pela mão do fundador e CEO, José Simões Agostinho, a TOMI soma já com prémios que incluem o Produto do Ano, da AHRESP, o Technical Innovation Award, da FEPE International, a melhor solução e-Gov Smart Cities, da WSCO, e o de Melhor Interface e Design Interativo, da A’ Design Awards, continuando a inovar para tornar as cidades mais inteligentes e ligadas às comunidades locais. A meta assumida é "implementar redes urbanas interativas de informação à escala mundial".

"A acessibilidade é um pilar fundamental no TOMI. Foi projetado para ser inclusivo e servir todos os públicos, independentemente das suas capacidades físicas ou cognitivas, como interface intuitiva em permanente desenvolvimento e atualização, combinada com recursos únicos, garantindo que todos possam usufruir de uma experiência completa e sem reservas, ou limitações."

Os números alcançados numa década de presença em Lisboa são bem representativos desse caminho: mais de 27 milhões de interações nos módulos Procurar, Notícias, Eventos, Mobilidade; mais de 20 mil eventos promovidos e mais de 2 milhões de fotos partilhadas por email pela rede TOMI Lisboa, com os pontos mais turísticos, como a Praça do Comércio, a fazer as delícias dos visitantes.

O concierge digital também já conquistou o comércio local, graças a funcionalidades que permitem dinamizar as atividades de cada cidade, apontando por exemplo locais onde comer, dormir, visitar ou fazer compras nas redondezas do TOMI.