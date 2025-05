Há mais empregos disponíveis e Lisboa lidera nos anúncios publicados à procura de talento. Os setores que mais precisam de pessoas são os costumeiros, ou seja, quem tenha background nas áreas de imobiliário, tarefas ligadas ao comércio e logística e turismo, mas há uma crescente e muito reveladora procura de talento nas áreas digitais. São conclusões da análise feita pela iU Talent ao mercado do trabalho no primeiro trimestre deste ano, que revela um crescimento como tendência logo à partida. "Entre janeiro e março foram publicadas 216 977 ofertas de emprego, o que representa um aumento de 23% face ao mesmo período de 2024 (175 927 ofertas)."

O primeiro trimestre de 2025 confirma assim um alargamento da procura, com cinco perfis a destacar-se pelo volume de ofertas de emprego: consultor imobiliário, operador de produção, operador de armazém, comercial e empregado de mesa.

Perfis mais procurados créditos: DR

Lançado pela consultora que se estreou neste ano com foco no recrutamento e seleção de profissionais, o estudo Talent Tracker destaca porém uma tendência de mudança: a procura crescente por pessoas com perfil mais tecnológico. "O setor das Tecnologias de Informação destacou-se com um crescimento de 80% face ao primeiro trimestre de 2024, refletindo a crescente digitalização das empresas e a procura por perfis especializados", constata a iU Talent.

Nestas áreas digitais, os setores com mais publicações de ofertas de emprego neste trimestre foram as IT (29 315), a Engenharia (20 084), as Vendas (16 410), a Hotelaria (15 887) e a Construção (15 173). "Com um crescimento robusto e a valorização de perfis especializados, o mercado de trabalho português entra no segundo trimestre de 2025 com indicadores positivos", constata a consultora de recursos humanos fundada por Sara Pimpão e David Sanglas, que destaca como a digitalização, a mobilidade do talento e a diversificação geográfica deverão continuar a moldar o panorama do emprego nos próximos meses.

Setores créditos: DR

No que respeita à distribuição geográfica das oportunidades de emprego, não há surpresas: as oportunidades mantêm-se centradas nos grandes polos urbanos. "As cinco cidades com maior volume de anúncios foram Lisboa (70 387), Porto (29 450), Braga (8 149), Faro (7 146) e Aveiro (6 506)", descreve o relatório do Talent Tracker sobre a análise ao trimestre.

Retrato do país créditos: DR

Lisboa e Porto continuam a liderar, mas o crescimento em cidades como Braga e Faro aponta para uma descentralização gradual da atividade económica, nota-se.