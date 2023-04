A Eattitude nasceu há 6 anos com objetivo de produzir cereais de pequeno-almoço e snacks biológicos

Patrocinado por Think Big by SAPO

Distingue-se no mercado ao criar produtos com ingredientes saudáveis, sem açucares refinados, com receitas que não prescindem do sabor.

Catarina Borges de Castro e Marta Leite Castro