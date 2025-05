Há 30 anos, Lisboa ganhou duas novas veias subterrâneas — a linha azul e a linha amarela — e desde então, a cidade nunca mais parou.

Inauguradas em 1995, estas linhas do Metro tornaram-se parte da rotina diária de milhares de lisboetas: gente que lê, corre, suspira ou simplesmente espera enquanto a cidade se move debaixo dos pés.

Entre modernizações, greves, novas estações e a luta contra escadas rolantes avariadas, esta é uma viagem que ainda está longe de chegar à última paragem.

Utentes no Metro créditos: Metro de Lisboa

Quando tudo começou

A 15 de julho de 1995, Lisboa acordava com uma nova promessa de mobilidade. A expansão da rede do Metropolitano deu origem a dois novos percursos mais eficientes e lineares: a Linha Azul e a Linha Amarela.

A Linha Azul assumiu o papel de espinha dorsal oeste, ligando a Amadora Este ao centro da cidade e depois ao eixo ribeirinho. A Linha Amarela, por sua vez, nasceu com um percurso que ligava o Campo Grande à Rotunda, hoje Marquês de Pombal, passando por Entrecampos e Saldanha — zonas então em franco crescimento.

Ambas as linhas ajudaram a reconfigurar o mapa urbano de Lisboa e marcaram o início de uma nova era no transporte público da capital.

Linha Azul (Linha da Gaivota)

A Linha Azul foi a primeira linha do Metro de Lisboa, inaugurada a 29 de dezembro de 1959.

Inicialmente, era um troço comum com a atual Linha Amarela, formando um "Y" que partia de Sete Rios (atualmente Jardim Zoológico) até Rotunda (atualmente Marquês de Pombal), com ramais para Entrecampos e Avenida.

Ao longo dos anos, a linha foi sendo expandida e reorganizada.

Em 1995, houve uma grande reestruturação da rede, e foi criada oficialmente a Linha Azul, separando-se da Linha Amarela.

O traçado da Linha Azul passou a ir de Colégio Militar/Luz até à Baixa-Chiado (e posteriormente até Santa Apolónia em 2007).

Linha Amarela (Linha do Girassol)

A Linha Amarela foi criada em 1995, durante a separação das linhas no "Y" original da rede.

Passou a operar desde Rotunda (Marquês de Pombal) até Campo Grande, usando o antigo ramal norte da linha original.

A linha foi sendo expandida para norte, com a chegada a Odivelas em 2004.

Em breve, com a expansão da rede em curso, será criada uma ligação circular unindo parte da Linha Amarela com a Verde.

Muito mais do que um meio de transporte

Durante estas três décadas, as linhas azul e amarela não foram apenas rotas no subsolo. Tornaram-se palco de histórias e reflexos da cidade. Desde músicos improvisados a momentos de silêncio coletivo, passando por discursos políticos colados nas paredes e olhares cruzados entre desconhecidos — o metro é também um espelho da vida urbana lisboeta.

Para quem usa diariamente a rede, há quase uma coreografia invisível: a corrida na troca de linha no Marquês, o lugar preferido junto à porta, a expectativa de ouvir "Próxima estação: Baixa-Chiado" como sinal de chegada à vida cosmopolita.

Nas horas de ponta, toda a gente conhece a expressão "sardinhas em lata", que é exatamente como se está nesta altura. Quem quiser, pode evitar os "apertos" e esperar mais uns minutos pelo próximo comboio.

Avanços… e paragens pelo caminho

Nem tudo foi sempre linear. Ao longo dos anos, o Metro de Lisboa enfrentou desafios estruturais, greves, avarias e críticas à falta de acessibilidade. Mas também evoluiu — com extensões como a ligação da Linha Azul até à Reboleira, e da Linha Amarela até Odivelas. Novas carruagens chegaram, algumas estações foram modernizadas, e os painéis de azulejo continuam a ser uma marca estética que atrai até turistas.

Hoje, o Metro transporta mais de meio milhão de passageiros por dia, mesmo com a concorrência crescente de trotinetes, bicicletas e apps de mobilidade. E continua a prometer um papel central na descarbonização e modernização do transporte urbano.

Os trabalhos de construção do 1.º escalão do Metropolitano de Lisboa tiveram início a 7 de agosto de 1955 créditos: Metro de Lisboa

Sobre o metro de Lisboa

O Metro de Lisboa é o sistema de metropolitano da cidade de Lisboa, e foi o primeiro do país, tendo começado a funcionar em 1959. É um dos principais meios de transporte público da capital, sendo rápido, eficiente e cada vez mais moderno.

Foi inaugurado a 29 de dezembro de 1959 e é operado pela empresa pública Metropolitano de Lisboa, E.P.E.

A extensão atual são mais de 45 km de linhas, com quatro principais (com mais em construção) e mais de 50 estações.

Linha Azul (Linha da Gaivota)

Vai de Reboleira até Santa Apolónia

Passa por zonas como Amadora, Colégio Militar, Marquês de Pombal, Baixa-Chiado

Linha Amarela (Linha do Girassol)

Vai de Odivelas até Rato

Passa por Campo Grande, Saldanha, Marquês de Pombal

Linha Vermelha (Linha do Oriente)

Liga Aeroporto a São Sebastião

Ideal para quem chega de avião, passa por Oriente, Olivais, Alameda

Linha Verde (Linha da Caravela)

Vai de Telheiras até Cais do Sodré

Serve zonas como Campo Grande, Alameda, Rossio, Baixa

A história do Metro de Lisboa

A ideia de um sistema de metropolitano em Lisboa surgiu ainda nos anos 40. Em 1948, foi criada a Sociedade Metropolitano de Lisboa, SARL, com o objetivo de desenvolver o projeto.

As obras começaram em 1955 e o Metro de Lisboa foi inaugurado a 29 de dezembro de 1959, com um traçado em forma de “Y”, com 6,5 km de extensão e 11 estações.

A inauguração oficial do Metro foi realizada na presença de figuras do Estado e da Igreja.

Na imagem vemos o momento em que o Cardeal Cerejeira abençoa o Metropolitano de Lisboa na estação dos Restauradores.

A inauguração oficial do Metro - 1959 créditos: Metro de Lisboa

A rede ia de Sete Rios e Entrecampos até à Rotunda (Marquês de Pombal), com um troço comum entre as duas.

Nas Décadas de 60-70 dá-se o alargamento para zonas como Alvalade, Areeiro e Cidade Universitária. E nos anos 80 surgem novas ligações e o metro chega a Colégio Militar/Luz.

Em 1995 foi a grande reorganização — surgem oficialmente as Linhas Azul, Amarela, Verde e Vermelha, cada uma com nome e cor própria.

Em 2004 a linha Amarela é estendida até Odivelas. Cinco anos depois, a Linha Vermelha chega ao Aeroporto de Lisboa.

Custo Inicial (1950)

O investimento inicial para a construção do primeiro troço (6,5 km e 11 estações) foi de cerca de 400 mil contos, o equivalente a 2 milhões de euros à época.

Em valores atualizados (ajustados à inflação), esse montante poderia representar entre 20 a 30 milhões de euros, dependendo do cálculo.

Cada expansão teve custos próprios, especialmente com infraestruturas subterrâneas complexas, sistemas elétricos e de sinalização e arquitetura e arte nas estações

Por exemplo, a extensão da Linha Vermelha ao Aeroporto, inaugurada em 2012, custou cerca de 185 milhões de euros.

O projeto da nova Linha Circular, ligando Rato a Cais do Sodré, tem um orçamento estimado de 240 milhões de euros.

Arquitetura e Arte

Uma das marcas únicas do Metro de Lisboa é a arte nas estações: muitas delas têm painéis de azulejos, murais e esculturas feitas por artistas portugueses, como Vieira da Silva, Júlio Pomar e Maria Keil.

A arte no Metro de Lisboa é um dos seus elementos mais distintivos — não é só um meio de transporte, é também uma galeria subterrânea. Desde o início, houve uma preocupação em tornar as estações espaços bonitos, humanos e culturais.

Vejas as imagens das estações da linha azul e amarela.

Nos anos 50, a artista Maria Keil foi convidada para decorar as estações iniciais com painéis de azulejos. O objetivo era dar vida e luz aos espaços subterrâneos, já que a publicidade era proibida.

Ela criou painéis com formas geométricas, cores vivas e padrões modernos, que ainda hoje existem em estações como Avenida, Rotunda (Marquês de Pombal), entre outras.

Com o tempo, mais artistas foram convidados a contribuir:

Júlio Pomar: Estação Alto dos Moinhos — grandes murais coloridos com cenas populares e imaginativas.

Vieira da Silva: Estação Cidade Universitária — arte abstrata cheia de movimento e energia.

Manuel Cargaleiro: Estação Colégio Militar/Luz — azulejaria com formas orgânicas e dinâmicas.

Eduardo Nery: Várias estações como Campo Grande — uso criativo de cor e luz.

As estações mais recentes incorporam instalações contemporâneas, esculturas, e até arte digital. A estação Oriente, por exemplo, tem obras de 12 artistas internacionais, refletindo o espírito da Expo 98.

O que vem a seguir?

Com novos projetos em andamento, como a ligação circular que integrará várias linhas, o futuro do metro passa por uma cidade ainda mais interligada.

Em 2021 o Metro dá início às obras de construção da Linha circular créditos: Metro de Lisboa

A linha amarela, por exemplo, deixará de terminar no Rato e passará a fechar um anel até Cais do Sodré, criando uma rede mais fluida e menos dependente das tradicionais “pontas de linha”.

Também há planos para novas estações e prolongamentos em zonas mais suburbanas.

O SAPO faz 30 anos e celebra a data trazendo-lhe as histórias de pessoas, marcas, empresas, eventos e momentos que marcaram estas três décadas no país e no mundo. Junte-se à festa e a esta comunidade que todos os dias se faz mais forte, graças a uma rede de parceiros de grande qualidade que, a par da produção de conteúdos próprios, faz do SAPO o seu portal de referência.