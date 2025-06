Pelo menos 17 pedras especiais de diamantes, produzidas pelas sociedades mineiras do Lulo, Kaixepa, Chitotolo e Luele, foram hoje licitadas pela SODIAM, no âmbito do 14.º leilão tutelado pela estatal angolana, cujas sessões de avaliação decorreram entre segunda e quinta-feira.

De acordo com a SODIAM, o valor líquido arrecadado na licitação, que contou com a participação de 17 empresas dos principais centros diamantíferos do mundo, foi de 15,5 milhões de dólares com a venda de 865,19 quilates, um resultado que "superou o valor esperado em 23,33%".

O formato atual do leilão, cuja 14.ª edição encerrou hoje, "tem obtido cada vez mais confiança por parte das sociedades mineiras e compradores, devido à transparência do processo", refere a empresa angolana em comunicado.

Para o presidente do conselho de administração da SODIAM, Eugénio Bravo da Rosa, citado no comunicado, os resultados obtidos neste leilão "comprovaram as melhorias em termos de procura e preços que se têm verificado no mercado nas últimas semanas", trazendo "conforto à produção nacional".

